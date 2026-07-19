Иран запустил ракету по Иордании из-за ударов США по объектам КСИР

Армия обороны Израиля зафиксировала запуск ракеты из Ирана в сторону иорданского города Акаба, сообщает ЦАХАЛ в Telegram-канале. Военные предупредили, что в результате обстрела возможно распространение огня на территорию Израиля, в связи с чем на юге страны могут включить сирены. Жителям рекомендовано укрыться в безопасном месте до дальнейшего уведомления.

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ЦАХАЛ не уточнил, был ли перехват ракеты. Также неизвестно, достигла ли она цели и есть ли пострадавшие или разрушения в Акабе.

14 июля американские войска возобновили удары по Ирану. В ответ силы Корпуса стражей исламской революции атаковали объекты США в Бахрейне и Кувейте, а также наносят удары по военным объектам США в Иордании.

По данным иранских военных, были поражены ангары на базе Шейх Иса в Бахрейне и площадка развертывания беспилотников на базе Али аль-Салем в Кувейте. Иордания пока не комментировала ракетный пуск.

Ситуация в регионе продолжает обостряться на фоне обмена ударами между США и Ираном. Израильские власти сохраняют повышенную боеготовность в южных районах страны.

На прошлой неделе Израиль уже приводил силы ПВО в состояние повышенной готовности после запусков иранских дронов в сторону Красного моря. Кроме того, в июне американские военные перебросили в Иорданию дополнительные батареи ПВО для защиты объектов союзников в регионе.

ЦАХАЛ заминировал и взорвал жилые дома на окраинах Ат-Тайри и Ходейты.