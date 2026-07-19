Руководство Кувейта сообщило о новой атаке Ирана

Кувейт вновь столкнулся с серьезным ударом по своей критической инфраструктуре. Официальный Эль-Кувейт заявил, что очередная иранская атака привела к масштабному пожару на одной из ключевых электростанций страны, совмещенной с установкой по опреснению морской воды. Инцидент произошел на фоне продолжающегося противостояния между двумя государствами, которое перешло в фазу прямых ударов по энергетическим и жизнеобеспечивающим объектам. Как сообщило министерство электроэнергетики, водных ресурсов и возобновляемых источников энергии Кувейта, возгорание затронуло инфраструктуру станции и вывело из строя значительное количество энергоблоков, что создало дополнительную нагрузку на энергосистему страны.

По данным ведомства, пожарные расчеты были оперативно подняты по тревоге и уже приступили к ликвидации последствий атаки. Согласно первым докладам с места событий, специалистам удается взять пламя под контроль, однако полная оценка ущерба и восстановление поврежденных блоков займет некоторое время. Технические бригады министерства работают в тесном взаимодействии с силами безопасности и оперативно оценивают масштаб разрушений. Власти предпринимают все необходимые меры, чтобы как можно быстрее вернуть пострадавшие объекты в строй и минимизировать перебои в подаче электричества и воды для населения.

В связи с повторяющимися атаками правительство Кувейта вновь обратилось к своим гражданам и всем жителям страны с настоятельным призывом проявить солидарность и сознательность в вопросах потребления ресурсов. Жителей просят максимально сократить использование электроэнергии в бытовых целях, чтобы снизить нагрузку на уцелевшие станции и избежать масштабных отключений. Это уже третье подобное обращение за последние дни, что свидетельствует о серьезности ситуации. Напомним, что 17 и 18 июля кувейтское министерство уже сообщало о повреждении других электростанций и опреснительных установок в результате иранских ударов. Тогда на объектах также вспыхивали пожары, и при тушении одного из них пострадали несколько сотрудников экстренных служб, получивших ожоги и травмы. Нынешняя атака демонстрирует эскалацию противостояния и нацеленность на вывод из строя стратегической инфраструктуры Кувейта, обеспечивающей его жизнеспособность в условиях пустынного климата.