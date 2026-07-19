Стало известно об инциденте с двумя судами в Ормузском проливе

Четыре судна пытались пройти Ормузский пролив без разрешения Ирана. В итоге с двумя нарушителями «случились происшествия», а остальные прекратили попытки. Об этом сообщил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), пишет РИА Новости.

Иранские военные отметили, что несколько часов назад «четыре судна-нарушителя» пытались пройти Ормуз при поддержке США. Они выключили системы навигации и проигнорировали предупреждения станции управления Ормузским проливом военно-морских сил КСИР.

«В результате два судна остановились из-за случившегося с ними происшествия, два других отказались от продолжения маршрута», — сказано в заявлении КСИР.

При этом не уточняется, что именно произошло с кораблями.

В КСИР добавили, что полностью контролируют Ормуз и «единственно безопасным» может быть маршрут, определенный властями Ирана.

В Иране заявили, что США готовы реализовать самый жесткий сценарий

«Даже толика нефти, газа или удобрений не сможет пересечь Ормузский пролив без согласования и разрешения», — предупредили военные.

Накануне главы МИД РФ и ОАЭ обсудили безопасное судоходство в Ормузском проливе.