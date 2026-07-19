Вооруженные силы России взяли под контроль село Вольное в Днепропетровской области. Оттеснить армию Украины с территории населенного пункта удалось подразделениям группировки войск «Восток». Об этом в воскресенье, 19 июля, сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

— Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и в результате решительных действий освободили населенный пункт Вольное Днепропетровской области, — передает сообщение оборонного ведомства ТАСС.

Британские аналитики заявили, что ВС России планомерно приближаются к взятию территории всего Донбасса. Недавно занятая Константиновка в Донецкой Народной Республике — один из последних важных опорных пунктов на пути к Краматорску и Славянску.

Ранее военный эксперт Владислав Шурыгин заявил о том, что президент Украины Владимир Зеленский якобы крайне бурно отреагировал на взятие ВС России Константиновки. О том, что российские военные заняли город, стало известно 3 июля.

Президент России Владимир Путин назвал отличным результатом действия Вооруженных сил России. Уже во время телефонного разговора с коллегой из США Дональдом Трампом он также заявил, что российская армия возьмет все укрепленные районы ВСУ в Донбассе, как бы Киев за них ни цеплялся.