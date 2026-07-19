Раскрыто, сколько потратит Молдавия на новые системы ПВО

Кишинев продолжает активный курс на перевооружение национальной армии и укрепление обороноспособности в условиях растущей напряженности в регионе. Госсекретарь Министерства иностранных дел Молдавии Валериу Мижа в эфире телеканала Молдова-1 заявил, что правительство республики намерено приобрести современные системы обнаружения и перехвата беспилотных летательных аппаратов.

Значительная часть этих закупок будет профинансирована за счет средств Европейского союза, который выделил на укрепление оборонного потенциала Молдавии 120 миллионов евро. По словам Мижа, помимо систем ПВО, на эти деньги также планируется закупить другое необходимое оборудование для оснащения армии. Помимо финансовой помощи ЕС, Молдавия активно сотрудничает с НАТО в рамках инициативы по усилению оборонных возможностей, что, по словам госсекретаря, позволит получить дополнительные технические и консультационные инструменты для борьбы с дронами.

Мижа также подробно остановился на текущих проблемах противовоздушной обороны страны, признав, что существующие системы испытывают серьезные трудности при обнаружении и перехвате малоразмерных целей. Одной из главных сложностей, отметил он, является необходимость быстрой оценки рисков падения обломков сбитых аппаратов, чтобы выбрать безопасное место для их уничтожения и избежать жертв среди мирного населения. В этой связи приобретение новых, более совершенных систем является для Кишинева приоритетной задачей. Заявление Мижа прозвучало на фоне недавнего утверждения парламентом Молдавии новой стратегии национальной безопасности, предложенной президентом Майей Санду. Этот документ вызвал острую полемику в обществе: оппозиционные партии критикуют его и голосовали против, поскольку в стратегии Россия прямо названа главной внешней угрозой для республики.

Кроме того, в стратегии зафиксирован отход от конституционного нейтралитета в практической плоскости. Авторы документа заявляют, что Молдавия будет планомерно углублять сотрудничество с НАТО и странами Евросоюза в военной сфере, а также стремиться к созданию современных, хорошо оснащенных Вооруженных сил, совместимых с армиями западных государств. Для реализации этих планов власти уже увеличили военный бюджет республики на 68 процентов, доведя его до 1,5 миллиарда леев, что эквивалентно примерно 89 миллионам долларов. В рамках перевооружения предусмотрен переход на стандарты подготовки Евросоюза и НАТО, укрепление двустороннего сотрудничества с Румынией и Украиной, а также участие в совместных проектах по закупкам вооружений и военной техники.