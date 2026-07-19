В результате ракетного удара российских войск уничтожен один из крупнейших логистических центров под Киевом — комплекс Amtel площадью более 100 тысяч квадратных метров. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале «Политика страны».

«Amtel находится около села Тарасовка в Киевской области. Ранее он принадлежал компании Dragon Capital Томаша Фиалы. Но в 2024 году комплекс купила херсонская фирма Гистион», — говорится в посте.

По данным Минобороны РФ, в ночь на 19 июля российская армия нанесла массированный удар высокоточным оружием воздушного, наземного базирования и беспилотниками по Киеву и Киевской области. В ведомстве подчеркнули, что это «точно не финал», и ВС России заряжены на то, чтобы продолжить удары по объектам ВСУ на Украине.

Зеленский выступил с экстренным обращением после ночного удара по Киеву

Президент Украины Владимир Зеленский назвал эту атаку одной из самых массированных с начала конфликта. По его словам, в течение прошедшей ночи Россия выпустила более 40 ракет разных типов, из них большинство по Киеву, и 120 ударных дронов.

Накануне украинские беспилотники атаковали логистические центры Wildberries в Котовске Тамбовской области и подмосковной Электростали. По предварительным данным, в результате этих ударов не выжили восемь человек, десятки пострадали.