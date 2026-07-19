Французский адмирал раскрыл детали секретного поручения Макрона по Украине

Французская авианосная группа во главе с авианосцем «Шарль де Голль» приняла участие в масштабной миссии, рассказал журналистам Journal du Dimanche адмирал ВМС Франции Тибо Одо де Поссес.

По его словам, президент Франции Эммануэль Макрон поставил перед ним, как командиром авианосной группы, ряд задач, в том числе, секретных.

Адмирал уточнил, что французский лидер поручил обеспечить защиту граждан республики и объектов инфраструктуры; потребовал оказать при необходимости помощь Кипру — союзнику Парижа, члену ЕС; призвал оценить ситуацию на Украине, на Балтике, в Ливане.

По его словам, за пять месяцев авианосец «Шарль де Голль» и сопровождающие его корабли прошли от Атлантики до Балтийского моря, побывали в Восточном Средиземноморье, на Ближнем Востоке и в Индийском океане.

Де Поссес признал, что французские моряки отслеживали «тактические и оперативные перемещения различных субъектов» в регионах, мимо которых проходил путь группы.

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Ранее пресс-служба Минобороны Франции сообщила, что авианосная группа в ходе миссии Clemenceau приняла участие в крупных международных военно-морских учениях; развивала взаимодействие с союзниками; была задействована в акциях по обеспечению свободы судоходства.

В состав группы, приданной авианосцу, входили несколько фрегатов; атомная многоцелевая подлодка; корабль снабжения Jacques Chevallier; палубная авиация Rafale Marine, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения E-2C Hawkeye и вертолеты.