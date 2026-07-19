Главное об атаках ВСУ на регионы ЦФО за сутки

За прошедшие сутки и утро в двух приграничных регионах из-за украинских атак скончались два мирных жителя и пострадал 21: в Белгородской области двое погибших и 13 раненых, в Курской - восемь раненых. Кроме того, серьезно поврежден брянский свинокомплекс. Также в приграничных областях повреждения получили жилые дома, автомобили, социальные, инфраструктурные и коммерческие объекты.

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В Белгородской области погибли двое и пострадали 11 мирных жителей, сообщил оперштаб региона.

В Белгородском округе погиб один и пострадали восемь человек. В поселке Дубовое мужчина скончался в результате удара ВСУ по пассажирскому автобусу, еще пятеро ранены. В больнице находятся трое: у 16-летней девушки осколочное ранение бедра, двое мужчин получили осколочные ранения, один из них - в крайне тяжелом состоянии. Еще две пострадавшие отпущены домой.

В поселке Малиновка госпитализировали мужчину с осколочным ранением височной области, состояние тяжелое. После удара БПЛА по грузовику в селе Салтыково госпитализирован мужчина со множественными осколочными ранениями ног. Утром были ранены еще три человека. В селе Солохи при атаке FPV-дрона на автомобиль мирная жительница получила множественные осколочные ранения ног, она госпитализирована. В поселке Майский при взрыве беспилотника на территории коммерческого объекта мужчина получил осколочные ранения ноги, грудной клетки, руки и лица. Он госпитализирован в тяжелом состоянии. В селе Беломестное при ударе дрона на коммерческий объект мужчина получил акубаротравм, от предложенной транспортировки в стационар он отказался.

В Грайворонском округе в селе Заречье-Первое в результате удара FPV-дрона по частному дому от полученных ранений погибла женщина.

В Шебекине при детонации беспилотников пострадали два мирных жителя. Мужчина находится на стационарном лечении, а женщина отпущена на амбулаторное лечение.

В райцентре Красная Яруга мужчина получил акубаротравму в результате обстрела 16 июля. Лечение продолжает амбулаторно.

В семи муниципалитетах повреждены частные и многоквартирные дома, авто, линии электропередачи, газовая трубы, надворные постройка, социальные и инфраструктурные объекты, хозпостройка, здание предприятия и коммерческий объект.

Всего ВСУ атаковали десять муниципалитетов с помощью как минимум 268 беспилотников и 23 боеприпаса. Еще два раза дроны сбрасывали взрывные устройства.

В Курской области пострадали восемь человек, рассказал губернатор Александр Хинштейн.

В Льгове ранены пять жителей. При ударе по автобусу, продуктовому магазину и остановке пострадали водитель и стоявший у магазина гражданин Беларуси. Еще один человек получил тяжелую травму стопы. Также на автодороге Рыльск - Льгов мужчина случайно наступил на взрывное устройство, он в тяжелом состоянии: у него оторвана нога, осколочные ранения верхних конечностей, множественные ссадины. Все четверо госпитализированы. Ранен и еще один мужчина, характер травм не уточняется.

В Курске госпитализированы трое. У мужчины множественные слепые осколочные ранения спины и ног, у одной женщины - закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и перелом бедра слева, а у другой - акубаротравма.

В пяти муниципалитетах повреждены частные и многоквартирные дома, авто, магазин. В Курчатовском районе поврежден объект энергетики, к утру подача электроснабжения практически полностью восстановлена. Полностью сгорели два частных дома, авто и сарай.

Всего за сутки сбито 120 беспилотников различного типа. Еще 26 раз била артиллерия, а 11 раз дроны сбрасывали взрывные устройства.

В Климовском районе Брянской области атакован свинокомплекс, сообщил глава региона Егор Ковальчук. Серьезно повреждены несколько производственных корпусов, зафиксированы возгорания, нанесен существенный ущерб инфраструктуре.

По данным Минобороны РФ, с 18 по 19 июля в России было сбито 263 БПЛА самолетного типа, в том числе над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской и Тульской областей.

По информации властей, в Воронежской области уничтожены четыре беспилотника, в Калужской - один. Пострадавших и разрушений нет.

Липецкие, рязанские, орловские и тульские власти о последствиях не сообщали.