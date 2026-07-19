Минобороны анонсировало новые удары по Украине

Министерство обороны России анонсировало новые удары по Украине, опубликовав фотографию оперативно-тактического ракетного комплекса, осуществляющего залп в Telegram-канале.

«Сегодня точно не финал. Заряжены и продолжаем», — говорится в надписи на фотографии.

Она была опубликована после сообщения, в котором приводились данные о ночном массированном ударе по объектам военной промышленности в Киеве и области.

Публикация сопровождается тегом «Это вам не футбол».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что ночная баллистическая атака Вооруженных сил России на цели в Киеве была «одной из самых массированных» за специальную военную операцию.