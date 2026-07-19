На Западе сделали заявление после массированного удара по Киеву

Сегодня ночью Россия нанесла мощный массированный удар по военным объектам в Киеве. Это быстрый ответ возмездия на субботнюю атаку гражданских объектов в Подмосковье. Такое заявление сделал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен.

В соцсети X Диесен прокомментировал события нынешней ночи.

«Россия нанесла очень мощный удар по Киеву, как сообщается, с применением около 40-50 ракет. Это был очень быстрый ответ на вчерашнее нападение на Москву», — отметил политолог.

По его словам, целями стали логистические и промышленные объекты.

Зеленский выступил с экстренным обращением после ночного удара по Киеву

Аналитики сообщают, что при атаке было использовано рекордное количество баллистических ракет за все время вооруженного конфликта.