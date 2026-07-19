Два танкера подверглись атаке БПЛА в Чёрном море

Два танкера на нефтетерминале Каспийскиого трубопроводныого консорциума (КТК) в Чёрном море подверглись целенаправленной террористической атаке украинских беспилотников.

«19 июля 2026 года в ходе погрузочных операций на выносных причальных устройствах ВПУ-1 и ВПУ-3 два морских танкера «ASIA» , нефть компании «Тенгизшевройл» («Шеврон») и «NISSOS IOS», нефть компаний Кашаган Б.В. и Матен (АО НК «КазМунайГаз»), подверглись целенаправленной террористической атаке с использованием беспилотных летательных аппаратов», — указывается в заявлении ведомства.