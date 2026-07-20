Что известно об отражении ночной массированной атаки дронов ВСУ на регионы РФ

Дежурные средства ПВО в течение минувшей ночи уничтожили 381 украинский беспилотник, которые пытались атаковать цели на территории России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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Отражение атак шло в течение 12 часов - с 20:00 мск 19 июля до 08:00 мск 20 июля.

В сводке Минобороны отмечается, что средства ПВО отработали по воздушным целям над территориями 16 регионов, а также акваториями Азовского и Черного морей.

Так, дроны ВСУ сбили в небе над территориями 13 областей: Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской и Тульской.

Кроме того, беспилотники ликвидировали в небе над Московским регионом, Краснодарским краем и Республикой Крым.

Мэр российской столицы Сергей Собянин сообщал, что минувшей ночью - с 20:30 19 июля до 05:00 20 июля - в направлении Московского региона летело свыше 400 украинских БПЛА.

Большую часть из них средства ПВО уничтожили на дальних подступах. Еще 85 дронов ликвидировали на подлете к Москве.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев уточнял, что основные последствия отраженного налета украинских дронов зафиксированы в Домодедове, Подольске и Одинцовском городском округе. Там повреждены несколько частных домов, возникли возгорания.

К настоящему времени известно об одном пострадавшем в Домодедове. Еще один человек получил травмы на трассе М-4, где украинский дрон рухнул рядом с автомобилем.