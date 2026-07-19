В Курской области за сутки сбили 120 беспилотников ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 26 раз обстреляли из артиллерии отселенные районы Курской области. Над регионом сбито 120 беспилотников ВСУ за сутки, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

"Всего в период с 09:00 [мск] 18 июля до 09:00 [мск] 19 июля сбито 120 вражеских беспилотников различного типа. 26 раз враг применил артиллерию по отселенным районам. 11 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств", - написал он в "Максе".

В результате атак ранения получили восемь человек. В Курске у 36-летнего мужчины множественные слепые осколочные ранения спины и ног, у 69-летней женщины закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, перелом бедра слева, у 41-летней женщины аккубаротравма. Во Льгове у 40-летнего гражданина Белоруссии множественные осколочные ранения бедра и поясницы. Также пострадал водитель автобуса, по которому пришелся удар БПЛА.

Хинштейн также сообщил, что один человек получил тяжелую травму стопы. На автодороге Рыльск - Льгов 28-летний мужчина случайно наступил на взрывное устройство, у него минно-взрывная травма с отрывом ноги на уровне нижней трети бедра, осколочные ранения верхних конечностей, множественные ссадины. Также во Льгове был ранен 55-летний мужчина.

Сообщается, что в результате атак в Курске, предварительно, повреждены 9 многоквартирных домов и 34 автомобиля. В городе Обояни повреждены остекление, фасад, крыша и товар в магазине. Во Льгове повреждены остекление, крыша, фасады, заборы трех домов, а также автомобиль. В деревне Рыжевка Рыльского района в одном доме повреждена крыша, еще один - уничтожен огнем, сгорели сарай и машина, в Рыльске уничтожен частный дом.