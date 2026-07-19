Российские бойцы нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса и логистическим центрам в Киеве и Киевской области, а также по объектам инфраструктуры порта Южный. Об этом в воскресенье, 19 июля, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

В результате ударов по объектам было поражено предприятие «Артем», где производятся компоненты систем управления для ракет FP-5 «Фламинго». Также, как заявили в ведомстве, удар нанесен по предприятию «Меридиан» имени С. П. Королева, выпускающему комплектующие для систем наведения ракет «Нептун-МД».

Кроме того, в Минобороны РФ сообщили о поражении «Киевского инновационного терминала «Новая почта», который использовался для хранения и доставки продукции двойного назначения. Удар также пришелся по ООО «Оаклайн», где, как утверждается, производились комплектующие для беспилотников Deep Strike.

Вместе с тем поражен логистический центр «Тарасовка» компании «Амтел Пропертис», использовавшийся для сборки агрегатов для БПЛА. Помимо этого, в Минобороны РФ сообщили об уничтожении резервуаров с горюче-смазочными материалами в порту Южный, предназначенных, как утверждается, для обеспечения подразделений украинской армии.

Днем ранее ВС РФ нанесли удары по портам Украины, которые используются для доставки военных грузов для вооруженных сил страны. В порту Черноморск и на морском переходе были поражены два судна, которые, по данным Минобороны России, осуществляли доставку грузов военного назначения.