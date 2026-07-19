ВС РФ ударили по железнодорожному локомотиву, перевозившему технику ВСУ
ВС РФ ударили с помощью "Герань-4 сикер" по железнодорожному локомотиву, используемому для перевозки техники ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
Также ведомство опубликовало кадры объективного контроля нанесения удара по железнодорожной инфраструктуре в тылу противника.
"Так, 18 июля ударным беспилотным летательным аппаратом "Герань-4 сикер" нанесен удар по железнодорожному локомотиву, используемому для перевозки ВВСТ (вооружения, военной и специальной техники - прим. ТАСС) и материальных средств ВСУ в районе населенного пункта Вольнянск Запорожской области", - сказали там.