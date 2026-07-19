ВС РФ ударили по железнодорожному локомотиву, перевозившему технику ВСУ

ВС РФ ударили с помощью "Герань-4 сикер" по железнодорожному локомотиву, используемому для перевозки техники ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Также ведомство опубликовало кадры объективного контроля нанесения удара по железнодорожной инфраструктуре в тылу противника.