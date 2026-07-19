Украинские инструкторы начали поддерживать оппозиционные и террористические силы в Мали. Об этом ТАСС заявила заместитель главного редактора информационного агентства "Африканская инициатива" Анна Замараева.

"Украинские инструкторы стали поддерживать оппозиционные и террористические силы. Последнее крупное террористическое нападение было совершено связанными с "Аль-Каидой" боевиками JNIM (террористическая организация, запрещена в РФ) и сепаратистами из "Азавада" 4 июля на населенный пункт Анефис Республики Мали и базу союзных сил Африканского корпуса ВС РФ и ВС Мали. Оно показало, что для нападения террористы привлекли многократно превосходящую союзные силы по численности группировку, общей численностью до 5 тыс. человек, более 1 тыс. единиц техники, в том числе бронетранспортеры, бронированные машины, пикапы, мотоциклы. В состав группировки входили наемники-террористы из Ливии, Алжира, Мавритании, Буркина-Фасо, Чада, Нигера, Нигерии, Кот-д’Ивуара", - сказала Замараева.

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По ее словам, террористы применяли большой спектр вооружения: минометы калибра 120, 82, 60 мм, FPV-дроны, зенитные установки, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие, "шахид-мобили". "По данным из допросов пленных террористов инструкторскую деятельность осуществляли граждане Франции, Украины, Мавритании", - добавила она.

Замараева подчеркнула, что Украина не имеет самостоятельных интересов в Буркина-Фасо, Мали и Нигере, образующих Альянс государств Сахеля ("сахельская тройка").

"В условиях конфликта с Россией Киев полностью зависит от экономической и военной поддержки стран ЕС и НАТО. Украинская активность в Западной Африке и поддержка терроризма в Мали продиктованы исключительно интересами Европы и США. Украина в руках Запада такая же прокси-сила, как JNIM и "Азавад", которые позволяют европейцам отстаивать свои интересы чужими руками", - сказала она.

Заместитель главного редактора "Африканской инициативы" добавила, что во Франции, на Западе на словах признают и осознают опасность поддержки террористов в Западной Африке, однако "на деле готовы пренебречь угрозами безопасности, добиваясь распада государственности на территории стран АГС, которых поддерживает Россия".