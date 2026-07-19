МИД назвал угрозой для Дальнего Востока размещение Японией комплексов Typhon

Размещение Японией на своей территории американских комплексов Typhon создает прямую угрозу российским дальневосточным рубежам. Об этом заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

Он отметил, что Россия "внимательно следит за усилиями японской стороны по расширению военной активности".

"Рассматриваем предоставление Токио своей территории для размещения американских ракетных комплексов средней и меньшей дальности вне зависимости от продолжительности дислокации (на эпизодической, ротационной или постоянной основе) как шаг, оказывающий серьезное негативное влияние на стабильность и безопасность Азиатско-Тихоокеанского региона и создающий прямую угрозу российским дальневосточным рубежам", - подчеркнул Руденко.

В связи с этим замглавы МИД РФ указал, что Москва "неоднократно в различных форматах, предусмотренных дипломатической практикой, предостерегала японскую сторону от такого рода деструктивных решений".

О размещении Typhon

В июне стало известно, что для проведения учений на японскую авиабазу Каноя на острове Кюсю доставлены комплексы Typhon, а также американские реактивные системы залпового огня HIMARS. Тренировки с их использованием продлятся до сентября. По сообщению Министерства обороны Японии, боевые стрельбы в ходе учений не планируются. На завершающем этапе к японо-американским учениям присоединятся также подразделения из Австралии.

Наземные комплексы Typhon будут применяться для совместных учений в Японии уже во второй раз. Ранее они были временно развернуты на базе Корпуса морской пехоты США Ивакуни в японской префектуре Ямагути в сентябре 2025 года. Эти установки также находятся на севере Филиппин в непосредственной близости от Тайваня.

28 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона рассматривает совместные учения США и Японии, в рамках которых будет развернута установка ракетного комплекса Typhon, как шаг, угрожающий интересам РФ и безопасности в регионе.

Полный текст интервью будет опубликован в 13:15 мск.