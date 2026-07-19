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Руденко назвал угрозой для Дальнего Востока размещение Японией комплексов Typhon

ТАСС

Размещение Японией на своей территории американских комплексов Typhon создает прямую угрозу российским дальневосточным рубежам. Об этом заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

МИД назвал угрозой для Дальнего Востока размещение Японией комплексов Typhon
© ТАСС

Он отметил, что Россия "внимательно следит за усилиями японской стороны по расширению военной активности".

"Рассматриваем предоставление Токио своей территории для размещения американских ракетных комплексов средней и меньшей дальности вне зависимости от продолжительности дислокации (на эпизодической, ротационной или постоянной основе) как шаг, оказывающий серьезное негативное влияние на стабильность и безопасность Азиатско-Тихоокеанского региона и создающий прямую угрозу российским дальневосточным рубежам", - подчеркнул Руденко.

В связи с этим замглавы МИД РФ указал, что Москва "неоднократно в различных форматах, предусмотренных дипломатической практикой, предостерегала японскую сторону от такого рода деструктивных решений".

О размещении Typhon

В июне стало известно, что для проведения учений на японскую авиабазу Каноя на острове Кюсю доставлены комплексы Typhon, а также американские реактивные системы залпового огня HIMARS. Тренировки с их использованием продлятся до сентября. По сообщению Министерства обороны Японии, боевые стрельбы в ходе учений не планируются. На завершающем этапе к японо-американским учениям присоединятся также подразделения из Австралии.

Наземные комплексы Typhon будут применяться для совместных учений в Японии уже во второй раз. Ранее они были временно развернуты на базе Корпуса морской пехоты США Ивакуни в японской префектуре Ямагути в сентябре 2025 года. Эти установки также находятся на севере Филиппин в непосредственной близости от Тайваня.

28 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона рассматривает совместные учения США и Японии, в рамках которых будет развернута установка ракетного комплекса Typhon, как шаг, угрожающий интересам РФ и безопасности в регионе.

Полный текст интервью будет опубликован в 13:15 мск.