США завершили волну ударов по иранским военным объектам

США завершили очередную волну ударов по иранским военным объектам
Очередная серия американских ударов по Ирану завершена, поражены объекты наблюдения, ПВО и склады вооружений.
Об этом сообщило Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ).
По данным командования, удары наносились по объектам берегового наблюдения и противовоздушной обороны, морским силам, складам ракет и дронов иранской армии.
Ранее сообщалось, что американские силы, предположительно, нанесли удар по иранскому острову Кешм.
Взрыв слышали в городе Сирик на юге Ирана.