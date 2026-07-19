США завершили волну ударов по иранским военным объектам

Очередная серия американских ударов по Ирану завершена, поражены объекты наблюдения, ПВО и склады вооружений.

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Об этом сообщило Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ).

По данным командования, удары наносились по объектам берегового наблюдения и противовоздушной обороны, морским силам, складам ракет и дронов иранской армии.

Ранее сообщалось, что американские силы, предположительно, нанесли удар по иранскому острову Кешм.

Взрыв слышали в городе Сирик на юге Ирана.