ВСУ заставляют родных колумбийцев ехать за свой счет на Украину

Родные наемников из Колумбии, воевавших на стороне ВСУ, для получения выплат вынуждены за свой счет ехать на Украину. Об этом рассказал отец сдавшегося ВС РФ колумбийца Уильям Гальего Ариас в видео, которое есть в распоряжении ТАСС.

Ранее в российских силовых структурах сообщали ТАСС, что военнослужащими 7-го мотострелкового полка 11-го армейского корпуса группировки "Север" в районе села Старица в Харьковской области был взят в плен колумбиец Уильям-Андрес Гальего Ороско. Он смог связаться со своими родными в Колумбии и попросил родителей заявить в полицию на вербовщика в ВСУ из Боготы.

"Да, они (люди, связанные с ВСУ - прим. ТАСС) мне звонили. Сержант Хлоя позвонила и сказала, что даст мне номер какого-то неуловимого человека, который будет заниматься вещами моего сына, - отметил он. - Она сказала, что я должен поехать на Украину, быть доступным в течение 15 дней, оплатить гостиницу, а также свое питание и проживание, чтобы оформить все необходимые документы и открыть счета, чтобы они могли перевести деньги на наши счета".

Он рассказал, что ВСУ должны выплатить им в общей сложности 14 млн колумбийских песо (примерно 339 тыс. рублей). "Как мы уже говорили, во-первых, нам нужны не деньги, а мой сын. Или же наших детей обманут эти вербовщики и заставят пойти на войну? Где мы возьмем деньги, чтобы поехать на Украину?", - добавил он.

Ранее родственники колумбийцев, которые обманом попали в ВСУ, вышли на протесты в Боготе с требованием выплат от властей Украины. Также они пытаются обратить внимание властей Колумбии на проблему вербовки в стране.

Работающий в Донбассе французский эксперт и историк, военный корреспондент Лоран Брайар ранее сообщал ТАСС, что в подтвержденном списке иностранных боевиков граждане Колумбии занимают первое место (1 725 человек). На второй строчке располагается Бразилия с 631 наемником, а США сместились на третью позицию (599 человек). Великобритания занимает четвертое место с 323 наемниками.