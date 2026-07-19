Нанесен удар по одному из ключевых ракетных заводов Украины

Одной из целей ночной атаки по Киеву стал ракетный завод «Артем» в Киеве. Об этом сообщил координатор подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.

Предприятие является одним из ключевых оборонных заводов Украины. На нем производятся авиационные управляемые ракеты, а также собираются противокорабельные «Нептуны» и крылатые «Фламинго». На одной площадке сосредоточены сборочные линии, технологическое оборудование, комплектующие, готовые изделия.

После попаданий на территории предприятия вспыхнул крупный пожар. Лебедев пояснил, что удары по «Артему» имеют накопительный эффект. Даже если часть оборудования не пострадала, из-за каждого прилета останавливается производство, поскольку нужно переносить участки сборки, менять логистику комплектующих и рассредоточивать специалистов по менее подготовленным площадкам.

Удар по заводу был такой силы, что расположенная неподалеку станция метро «Лукьяновская» получила повреждения — там частично обрушился потолок.