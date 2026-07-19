Япония приступит к разработке беспилотных кораблей для защиты от Китая. Об этом сообщает газета Yomiuri. Соответствующая статья будет включена в бюджет на следующий финансовый год. Правительство намерено совмещать морские дроны с патрульными судами и БПЛА, а также пересмотреть стратегические документы по безопасности до конца года.

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Начиная со следующего финансового года, судостроительные компании начнут исследования в области автономного управления, систем наблюдения и оборудования для принудительной остановки подозрительных судов. До этого газеа New York Times писала, что Германия и Япония активно перевооружаются и укрепляют свои связи.

Журналисты рассказали, что в последние годы в обеих странах ослабли антимилитаристские движения, которые продвигают идеалы мира, дипломатии, свободной торговли и культурного обмена. А угрозы президента США Дональда Трампа отказаться от обеспечения безопасности в Европе ускорили стремление двух стран к перевооружению.