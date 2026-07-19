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«В Киеве ад. Закрывайте окна, нечем дышать». По украинской столице нанесен самый массовый удар баллистикой с начала СВО

Lenta.ruиещё 2

По Киеву запустили рекордно большое количество баллистических ракет за все время вооруженного конфликта. Об этом пишет Telegram-канал INSIDER UA.

«В Киеве ад». По городу нанесен самый массовый удар баллистикой с начала СВО
© Лента.Ru

За 53 минуты по украинской столице прилетело 44 ракеты. Это число подтверждает мониторинговый ресурс Monitorwar. По умозрительным оценкам, Киев получил «месячную» норму ракет за одну ночь.

Аналитики утверждают, что по Киеву и Киевской области отработали оперативно тактические ракетные комплексы «Искандер-М», также использовались гиперзвуковые крылатые ракеты «Циркон». Кроме того, по утверждению украинской стороны, для ударов по наземным целям могли использовать зенитные ракетные комплексы С-400.

Координатор подполья Сергей Лебедев выяснил, что система противовоздушной обороны (ПВО) Киева выпустила не менее 16 перехватчиков Patriot PAC-3, недавно полученных от Запада. Удалось сбить всего несколько ракет, однако подавляющее количество целей было поражено.

Пожары в Киеве поднялись выше многоэтажных домов

Telegram-канал «Военкоры русской весны» сообщил, что после прилетов в Киеве начались пожары, пламя которых поднялось выше многоэтажных домов в несколько раз. Городские интернет-ресурсы описывают ситуацию как инфернальную. «В Киеве ад. Закрывайте окна, нечем дышать», — предупреждают горожан.

По информации Лебедева, одной из целей ночного российского удара по Киеву стал логистический склад международной компании DB Schenker, расположенный на юго-западной окраине города. Поскольку по объекту прилетело сразу две ракеты, задачей было не повреждение отдельного здания, а гарантированный вывод из строя самого узла вместе с находившимися внутри грузами, погрузочной техникой и транспортом.

Также под Киевом поражен склад «Новой почты». С территории объекта была слышна детонация, что указывает на наличие внутри груза, способного взрываться или поддерживать интенсивное горение.

Кроме того, атакован оборонный завод «Артем». Там производятся ракеты комплекса «Нептун» и «Фламинго». Расположенная через дорогу станция метро «Лукьяновская» получила значительные повреждения — сила удара была такова, что на станции частично обрушился потолок.

Еще одной целью стало предприятие, на территории которого изготавливались детали для беспилотников, велась сборка БПЛА и хранилась готовая продукция. На момент удара в складских помещениях находилось не менее 400 ударных беспилотников.

Накануне ВСУ нанесли удар по российским регионам

18 июля Вооруженные силы Украины нанесли удар по ряду российских регионов. В частности, в Подмосковье в результате налета пострадал 61 человек. 20 пострадавшим оказали помощь амбулаторно, поэтому госпитализация им не понадобилась. Еще 40 человек остаются в больницах. Из них девять находятся в тяжелом состоянии, остальные — в средней степени тяжести. У большинства пострадавших диагностированы осколочные и минно-взрывные травмы, черепно-мозговые повреждения, переломы, ожоги, а также отравление продуктами горения.

В Котовске Тамбовской области был атакован логистический центр. Жертвами удара стали семь человек, работавших в ночную смену, еще 24 человека пострадали.