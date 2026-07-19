На Днепропетровщине штурмовиками ВСУ командуют женщины

Женщины командуют несколькими штурмовыми подразделениями ВСУ в Днепропетровской области, рассказал ТАСС командир мотострелковой роты батальона "Кедр" 80-го танкового полка, 90-й танковой дивизии группировки войск "Центр" Александр Волков.

"Есть такое, что штурмовыми подразделениями [ВСУ] командуют военнослужащие-женщины", - рассказал командир.

По его данным, информацию о присутствии женщин в командном составе подразделений ВСУ российские бойцы получили от пленного украинского десантника.

Ранее ТАСС сообщал о сдаче в плен военнослужащего 5-й батальонно-тактической группы ВСУ на днепропетровском направлении.