ВС РФ наступают на северо-западе от Купянска

Российские бойцы наступают на северо-западе от Купянска Харьковской области. Как сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко, пока Киев пытается вернуть контроль над городом, военные РФ, держа оборону, развивают успех.

"Наши военнослужащие планомерно поддавливают противника у Купянска. Сейчас на купянском направлении есть довольно неплохие результаты. Чуть выше - северо-западнее от населенного пункта Купянск - наши ребята начинают продвигаться. Пока украинские боевики пытаются вернуть город под свой контроль и отбить ранее утраченные рубежи и позиции - мы, держа оборону, начинаем развивать успех совершенно в другом направлении", - сказал он.

Марочко отметил, что в целом в Купянске идет активная фаза боевых действий.

В начале июля начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов сообщал, что ВСУ предпринимают безуспешные попытки вернуть утраченные позиции в Купянске, неся большие потери среди пехоты.