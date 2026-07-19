Страна ОДКБ заявила о вероятной закупке военных технологий у США

Армения, входящая в состав ОДКБ, впервые за десятилетия получил доступ к американскому оружейному рынку и намерен этим воспользоваться. Об этом заявил посол республики в Вашингтоне Нарек Мкртчян изданию Axios.

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Дипломат подчеркнул, что Армения укрепляет суверенитет и стремится к большей независимости. Это подразумевает снижение зависимости от одного игрока.

Визит вице-президента США Джей Ди Вэнса в феврале принёс информацию о сделке по поставкам дронов V-BAT, уточнил собеседник агентства. Такие аппараты производятся компанией Shield AI и уже используются Японией, Нидерландами и Украиной.

Мкртчян добавил, что Ереван сейчас получает военные технологии из более чем семи стран. Посол особо отметил, что сближение с Вашингтоном не направлено против соседей. Диалог с США и Евросоюзом не угрожает России, Ирану или Китаю.