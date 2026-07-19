На Западе признали проблемы украинской мобилизации — агрессию общества в адрес сотрудников ТЦК (территориальные центры комплектования; аналог военкоматов) и нежелание граждан идти на фронт. Об этом написала британская газета The Times в большой материале с заголовком «Они пытались отправить их на войну. Они оказали сопротивление».

Издание описало недавние столкновения во Львове, где порядка 200 человек подрались с военкомами из-за попытки насильно мобилизовать украинца. Участники беспорядков перевернули и разбили машину сотрудников ТЦК. После случившегося они принесли извинения на камеру, но авторы статьи намекают, что их заставили это сделать.

Также газета описывает случай во Львове, где военком применил силу к женщине, спутника которой мобилизовали: он схватил ее за шею и вдавил в стену, после чего Львовский ТЦК инициировал проверку.

The Times указывает на возросшее число нападений на военкомов с пяти зарегистрированных в 2022 году инцидентов до 341 в 2025 году.