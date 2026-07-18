На границе Индии и Пакистана произошла перестрелка

Тяжёлая перестрелка разгорелась на линии контроля в секторе Раджаури региона Джамму и Кашмир между военными Индии и Пакистана. Бой длился около двух часов, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на источники.

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По данным журналистов, индийские силы пресекли попытку прорыва боевиков через границу. Это первый крупный инцидент, нарушающий режим прекращения огня, с момента завершения операции «Синдур» в мае 2025 года.

Издание уточняет, что отношения между двумя ядерными державами остаются крайне напряжёнными с весны прошлого года.

Ситуация обострилась после теракта в Пахалгаме в апреле 2025-го. Тогда Нью-Дели нанёс удары по объектам на пакистанской территории. Стороны воевали четверо суток, после чего заключили перемирие.

При этом командование сухопутных войск Индии уже заявило о готовности провести операцию «Синдур 2.0», если возникнет необходимость.