На границе Индии и Пакистана произошла перестрелка

Индия устроила бойню с Пакистаном на границе: что известно
Тяжёлая перестрелка разгорелась на линии контроля в секторе Раджаури региона Джамму и Кашмир между военными Индии и Пакистана. Бой длился около двух часов, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на источники.
По данным журналистов, индийские силы пресекли попытку прорыва боевиков через границу. Это первый крупный инцидент, нарушающий режим прекращения огня, с момента завершения операции «Синдур» в мае 2025 года.
Издание уточняет, что отношения между двумя ядерными державами остаются крайне напряжёнными с весны прошлого года.
Ситуация обострилась после теракта в Пахалгаме в апреле 2025-го. Тогда Нью-Дели нанёс удары по объектам на пакистанской территории. Стороны воевали четверо суток, после чего заключили перемирие.
При этом командование сухопутных войск Индии уже заявило о готовности провести операцию «Синдур 2.0», если возникнет необходимость.