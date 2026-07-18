Ядерное оружие может появиться у еще одной страны: США согласны
Саудовская Аравия может получить возможность обогащать уран без международных гарантий, которые обычно призваны предотвратить создание ядерного оружия. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.
По данным телеканала, США предварительно согласились разрешить королевству такой шаг. Сделка ожидает подписи президента Дональда Трампа. Официально проект подаётся как помощь гражданской ядерной программе Эр-Рияда.
Однако эксперты предупреждают, что без строгих международных гарантий королевство фактически получает возможность приблизиться к созданию собственного ядерного оружия.
Пока никаких обязывающих соглашений о нераспространении с Саудовской Аравией не заключено.