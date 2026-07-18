Ядерное оружие может появиться у еще одной страны: США согласны

Саудовская Аравия может получить возможность обогащать уран без международных гарантий, которые обычно призваны предотвратить создание ядерного оружия. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

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По данным телеканала, США предварительно согласились разрешить королевству такой шаг. Сделка ожидает подписи президента Дональда Трампа. Официально проект подаётся как помощь гражданской ядерной программе Эр-Рияда.

Однако эксперты предупреждают, что без строгих международных гарантий королевство фактически получает возможность приблизиться к созданию собственного ядерного оружия.

Пока никаких обязывающих соглашений о нераспространении с Саудовской Аравией не заключено.