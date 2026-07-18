В ЦАХАЛ заявили об ударе по группе бойцов «Хезболлы» на юге Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по группе бойцов движения «Хезболла» на юге Ливана.

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Как сообщили в пресс-службе армии, ранее израильские военные обнаружили беспилотник «Хезболлы» в районе населённого пункта Тебнит.

После этого ВВС Израиля провели поиск в районе и выявили группу бойцов движения, которые, как утверждается, управляли беспилотниками и укрывались вблизи зоны безопасности и подразделений израильской армии.

Вскоре по ним был нанесён удар «для устранения угрозы», заявили в ЦАХАЛ.

Ранее Армия обороны Израиля заявила о ликвидации трёх бойцов движения «Хезболла» на юге Ливана.