Герасимов рассказал о ситуации в зоне СВО

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов проверил, как выполняет боевые задачи группировка войск «Запад» и рассказал об успехах российской армии в зоне СВО. Об этом сообщает Минобороны России.

На командном пункте Герасимов заслушал доклад командующего группировкой Сергея Кузовлева и других командиров о результатах выполнения боевых задач.

Начальник Генштаба вручил госнаграды отличившимся военнослужащим и отметил успехи «Запада» в освобождении ДНР.

Герасимов заявил, что ВС России продолжают освобождение Донбасса и Новороссии и наступают на всех направлениях.

Так, группировка «Запад» отразила попытки ВСУ прорваться в западную часть Купянска. Бойцы успешно продвигаются в нацпарке «Святые Горы», уничтожают противника в Святогорске и Щурово.

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