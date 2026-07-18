ВС России взяли под контроль населенный пункт Ленина

Российские войска взяли под контроль населённый пункт Ленина (Мирное). Об этом заявил начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов.

«Под российский контроль перешёл населённый пункт Ленина (Мирное), также завершается освобождение Шевченко, Красноярского и Светлого», — сказал он.

Начальник Генерального штаба ВС России проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск «Запад».

Герасимов подчеркнул, что российские войска завершают освобождение Красного Лимана.