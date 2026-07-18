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ВС России взяли под контроль населённый пункт Ленина

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Российские войска взяли под контроль населённый пункт Ленина (Мирное). Об этом заявил начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов.

ВС России взяли под контроль населенный пункт Ленина
© РИА Новости
«Под российский контроль перешёл населённый пункт Ленина (Мирное), также завершается освобождение Шевченко, Красноярского и Светлого», — сказал он.

Начальник Генерального штаба ВС России проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск «Запад».

Герасимов подчеркнул, что российские войска завершают освобождение Красного Лимана.