Российский комплекс «Орешник», который поразил украинский завод «Южмаш» в 2024 году, отсрочил разработку баллистических ракет Киевом.

Заслуженный военный летчик генерал-майор авиации Владимир Попов связал первый удар «Орешника» с ракетной программой Киева в беседе с MK.RU.

«Мы ведь недаром в свое время испытали "Орешник" именно по заводу "Южмаш". На этом заводе все эти работы проводились еще три-четыре года назад. Мы знали, что вот-вот полетит, и не просто на полигон», — сказал он.

По мнению Попова, поражение промышленного объекта задержало программу создания баллистических ракет противника более чем на три года. Комплекс с баллистической ракетой средней дальности (БРСД) «Орешник» впервые применили в ноябре 2024 года. Максимальная дальность ракеты может составить 5,5 тысячи километров.

Ранее в июле Минобороны России сообщило, что Вооруженные силы поразили завод «Радиоизмеритель» в Киеве. Предприятие выпускало электронные компоненты для баллистических ракет FP-7 и FP-9.