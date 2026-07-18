Российские БПЛА поразили три судна с грузами для ВСУ

ВС РФ поразили в порту Южный сухогруз, осуществлявший доставку грузов военного назначения, в порту Одесса - два сухогруза с военным грузом на рейде в ожидании разгрузки.
Об этом сообщили в Минобороны России.
"Ударными беспилотными летательными аппаратами поражены: в порту Южный (государственное предприятие "Морской торговый порт "Южный") - сухогруз, осуществлявший доставку грузов военного назначения для ВСУ, в порту Одесса (государственное предприятие "Морской торговый порт "Одесса") - два сухогруза с грузом военного назначения, находящиеся на рейде порта в ожидании разгрузки", - сказали там.