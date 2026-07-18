МО: в порту Южный поражено судно с военным грузом для ВСУ
В порту Южный Одесской области поражено судно, осуществлявшее доставку грузов военного назначения для ВСУ.
Об этом сообщили в Минобороны России.
«В течение дня Вооружёнными Силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ», — говорится в заявлении ведомства.
В частности, ударными беспилотниками в порту Южный поражён сухогруз, осуществлявший доставку грузов военного назначения для ВСУ.
Ранее Министерство обороны России показало кадры удара по контейнеровозу в одесском порту Черноморск.
Кроме того, ведомство опубликовало видео удара беспилотниками «Герань-4 Сикер» и «Гербера Сикер» по контейнеровозу в Чёрном море.