В порту Южный поражено судно с военным грузом для ВСУ

В порту Южный Одесской области поражено судно, осуществлявшее доставку грузов военного назначения для ВСУ.

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Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение дня Вооружёнными Силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ», — говорится в заявлении ведомства.

В частности, ударными беспилотниками в порту Южный поражён сухогруз, осуществлявший доставку грузов военного назначения для ВСУ.

Ранее Министерство обороны России показало кадры удара по контейнеровозу в одесском порту Черноморск.

Кроме того, ведомство опубликовало видео удара беспилотниками «Герань-4 Сикер» и «Гербера Сикер» по контейнеровозу в Чёрном море.