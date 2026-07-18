Руководство польской армии подтвердило, что закупаемые для нужд республики самолёты-заправщики в перспективе могут быть задействованы и союзниками. По словам начальника оперативного командования видов ВС Польши Иренуша Новака, эта техника будет доступна не только национальным пилотам, но и авиационным силам ряда стран Восточной Европы.

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В перечень потенциальных пользователей генерал включил Румынию, Болгарию, Словакию, Чехию, государства Балтии и, вероятно, украинскую авиацию. Однако он сделал важную оговорку: передача воздушных танкеров Киеву возможна исключительно после завершения активной фазы боевых действий. Применение этих машин в текущих условиях на территории Украины не планируется.

Ранее, в июне, глава минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщал о переговорах с Мадридом по приобретению подобных бортов. Необходимость в дозаправщиках возникла у Варшавы в связи с получением американских истребителей F-35.

На этом фоне Москва продолжает фиксировать растущую активность НАТО у своих границ, расценивая действия альянса как наращивание военного присутствия. В Кремле неоднократно подчёркивали, что подобные шаги не останутся без внимания, хотя Россия не представляет угрозы для других государств.