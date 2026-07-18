Возможная отставка главнокомандующего ВСУ Александра Сырского может привести к радикальному изменению военной стратегии Киева — отказу от "мясных штурмов" в пользу глухой обороны. Издание «Страна.ua» отмечает, что в украинской армии сформировалась мощная оппозиция, которая добивается смены военного руководства именно с целью остановить истощающие атаки, навязанные политическим руководством страны.

«Но если сейчас военная оппозиция, по сути, заставит Зеленского поменять главкома, то есть немалые шансы на то, что потом она заставит его и поменять стратегию», — заявил источник украинского издания в военных кругах, объясняя истинные цели информационной кампании против Александра Сырского.

Как отмечает издание, в военной среде идет острая непубличная дискуссия. Главная претензия к руководству заключается в тактике постоянных штурмов, которая преследует информационно-политические цели, а не военные.

«Вообще-то это стратегия не Сырского, а Зеленского. Он требует постоянно наступать, показывая результат. Но и Сырский думает примерно также, — пояснил источник издания. — В современной войне дронов у наступающей стороны потери всегда сильно больше, чем у обороняющейся... При этом людей у нас не так много».

Военная оппозиция настаивает на переходе к «игре от обороны» с акцентом на дальние удары по российским тылам, поскольку нынешние попытки прорвать фронт ведут лишь к колоссальным жертвам и открытому неповиновению в войсках.

«Фраза «пойди отбей ту посадку» уже стала мэмом. И еще в прошлом году Сырский столкнулся с тем, что часть командиров отказывалась выполнять его приказы, заявляя о самоубийственности атак», — констатирует собеседник украинского медиаресурса.

Для реализации наступательной стратегии командование вынуждено опираться на немотивированных солдат, применяя к ним максимально жестокие методы принуждения. Без смены Сырского и стратегии Зеленского подобный беспредел окончательно станет для армии нормой, резюмирует источник.