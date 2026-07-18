Уничтожение ракетного комплекса «Нептун-2» в районе Очакова стало результатом слаженной работы специалистов ВКС России, рассказал журналистам «Аргументов и фактов» капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

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Накануне пресс-служба Минобороны РФ заявила, что в районе села Рыбаковка недалеко от Очакова Николаевской области были уничтожены пусковая установка и транспортно-заряжающая машина берегового ракетного комплекса «Нептун-2».

Военный эксперт пояснил, что такие цели пеленгуются всеми средствами технического наблюдения, после чего в дело вступает противовоздушная оборона и ракетные войска.

По его данным, в отслеживании объектов противника задействуют серьёзные зенитные ракетные комплексы, такие, как «Бук-М3», «Тор».

«Местоположение вычислили и нанесли удар. Не исключено, что установку засекли в момент попытки пуска», — предположил Дандыкин.

По его оценке, потеря даже одной одной транспортно-заряжающей машины с ракетой является ощутимым ударом по ВСУ в связи с тем, что украинский ВПК не в состоянии массово выпускать ни комплексы такого типа, ни ракеты к ним.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский и его соратники постоянно хвастаются дальнобойными ракетами «Нептун», «Фламинго», современными дронами, делают пафосные заявления.

Вместе с тем, по словам американских и европейских военных аналитиков, политологов, ученых, ситуация на линии соприкосновения становится все хуже для ВСУ даже не с каждым днем, а с каждым часом.