В Польшу начали поступать американские штурмовые мосты

Польша получила первый штурмовой мост M1074 Joint Assault Bridge (JAB) на базе американского танка Abrams. Об этом сообщил обозреватель The National Interest (NI) Питер Сучиу.

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По его данным, Польша планирует приобрести 25 таких механизированных мостов. В 2022 году было заключено соглашение на поставку 17 мостоукладчиков. Еще восемь JAB поступят по контракту на закупку танков Abrams.

Механизированные мосты M1074 JAB представляют собой бронированные военно-инженерные машины на шасси танка Abrams, которые можно развертывать в качестве переправы или техники для разминирования и прорыва заграждений. Их разработали в качестве замены устаревшим мостоукладчикам M60 AVLB.

В июне министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью CBS News заявил, что Варшава готова к прямому столкновению с Россией. Он указал, что Польша стремительно наращивает свой военный потенциал, а также подчеркнул готовность страны защищать собственные интересы.