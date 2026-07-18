Стало известно, где прятались работники атакованного склада WB в Котовске

Сотрудники крупного склада компании Wildberries (WB) в Котовске Тамбовской области во время налета дронов убежали в лес, чем спасли свои жизни, пишет «Российская газета».

ВСУ в ночь на субботу, 18 июля, ударили по объектам WB в Котовске и Ногинске. Погибли, в общей сложности, 8 человек, свыше 60 получили ранения и травмы. 15 пострадавших находятся в больницах в тяжелом состоянии.

Очевидцы рассказали, что налет начался около 2 часов ночи, перед атакой в небе был замечен разведывательный беспилотник.

«Поздно вечером слышала, как пролетел один дрон, возможно, это был разведчик. А ночью раздались взрывы», — уточнила местная жительница.

Раскрыто, кто мог организовать атаку беспилотников на склад Wildberries

Комментаторы отметили, что Тамбовский лес, мемы о постоянных обитателях которого — «неприветливых» волках, ходят на протяжении десятилетий, оказался не просто товарищем, а другом и спасителем для людей.

Военкор Александр Коц сообщил ранее, что целью ударов по складам маркетплейса было нарушение логистических цепочек, создание паники среди населения и получение резонансных кадров для информационного эффекта .