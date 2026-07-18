Раскрыто, кто мог организовать атаку беспилотников на склад Wildberries

За атакой на склад Wildberries в Тамбовской области могут стоять спящие ячейки Киева внутри России. Так считает военный эксперт, полковник Анатолий Матвийчук, сообщает NEWS.ru.

Эксперт отметил, что «комбинированный удар при помощи дальнобойных беспилотников», скорее всего, был нанесен с территории Украины. Однако нельзя исключать и иную версию.

Атаковавшие склад Wildberries БПЛА были снаряжены поражающими элементами

«Я также не отрицаю возможности, что за атакой на Тамбовскую область могут стоять спящие ячейки ВСУ и изменников родины, которые могли готовить этот теракт внутри России», — заявил Матвийчук.

По его словам, киевский режим перешел к открытому террору и наносит удары по гражданским объектам. Западные партнеры Зеленского не осуждают это, а «хлопают его по плечу».

Матвийчук добавил, что в будущем организаторов подобных атак будет судить международный суд.

Ранее в думском комитете по обороне заявили о десятикратном ответе за удары по складам Wildberries.