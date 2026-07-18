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Раскрыто, кто мог организовать атаку беспилотников на склад Wildberries

Майк Габриелян

За атакой на склад Wildberries в Тамбовской области могут стоять спящие ячейки Киева внутри России. Так считает военный эксперт, полковник Анатолий Матвийчук, сообщает NEWS.ru.

Раскрыто, кто мог организовать атаку беспилотников на склад Wildberries
© РИА Новости

Эксперт отметил, что «комбинированный удар при помощи дальнобойных беспилотников», скорее всего, был нанесен с территории Украины. Однако нельзя исключать и иную версию.

Атаковавшие склад Wildberries БПЛА были снаряжены поражающими элементами

«Я также не отрицаю возможности, что за атакой на Тамбовскую область могут стоять спящие ячейки ВСУ и изменников родины, которые могли готовить этот теракт внутри России», — заявил Матвийчук.

По его словам, киевский режим перешел к открытому террору и наносит удары по гражданским объектам. Западные партнеры Зеленского не осуждают это, а «хлопают его по плечу».

Матвийчук добавил, что в будущем организаторов подобных атак будет судить международный суд.

Ранее в думском комитете по обороне заявили о десятикратном ответе за удары по складам Wildberries.