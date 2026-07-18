Стало известно, как Россия ответит на бесчеловечные удары по инфраструктуре

ВС РФ жестко отомстят за удары по российским регионам, нанесут удары по военной инфраструктуре Украины, заявил в беседе с журналистами «Аргументов и фактов» Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.

В субботу, 18 июля, российские СМИ рассказали, что ВСУ нанесли удары дронами с поражающими элементами по комплексам Wildberries в Котовске и Ногинске. В общей сложности, погибли 8 человек (7 в Тамбовской области и 1 в Подмосковье), пострадали свыше 60 человек, 15 из них — в тяжелом состоянии.

Офицер отметил, что российские военные каждую ночь в ответ на террористические атаки по отношению к мирному населению России наносят удары по военной инфраструктуре Украины в Киеве, Одессе, Харькове, Днепропетровске.

В Госдуме пообещали десятикратный ответ за удары по Wildberries

Липовой уточнил, что ВС РФ бьют по площадкам, на которых собираются, складируются беспилотники различных типов, а также по центрам обучения операторов БПЛА.

«В том, что ответ будет жёстким, никто не сомневается. Киевский режим знает это, но все равно провоцирует Россию на такие удары, чтобы потом обвинить РФ в том, что она очень жестоко и неизбирательно ведёт боевые действия по отношению к ВСУ и киевскому режиму», — подчеркнул военный эксперт.

Ранее глава Тамбовской области Евгений Первышов сообщил, что ночная атака на регион была самой «масштабной и бесчеловечной» за последние годы: «и по количеству прилетевших БПЛА, и по количеству пострадавших, и по цинизму».