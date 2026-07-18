Стало известно о масштабах атаки ВСУ на Россию

Российские системы противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили 774 беспилотных летательных аппарата самолетного типа и 13 управляемых авиабомб Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Массированная атака была отражена на фоне обострения обстановки в приграничных регионах. В ведомстве уточнили, что наибольшая активность БПЛА фиксировалась в ночное время над территориями Московской, Тамбовской, Белгородской и Ленинградской областей, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

Всего с начала специальной военной операции уничтожены 673 самолета, 284 вертолета, 183 930 беспилотников, 666 зенитных ракетных комплексов, 30 195 танков и других бронемашин, 1 760 боевых машин РСЗО, 35 808 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 66 757 единиц специальной военной автомобильной техники. Потери противника продолжают уточняться.

Ранее сообщалось о ночных атаках БПЛА на несколько регионов. В Тамбовской области в результате удара по складу в Котовске погибли семь человек, 25 пострадали. В Подмосковье обломки дронов упали на нефтебазу в Ногинске и детский сад в Электростали, жертв нет. В Ленинградской области обломки сбитого БПЛА рухнули на судно в Финском заливе.