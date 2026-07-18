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Телеведущий Соловьев оказался в эпицентре атаки дрона ВСУ на трассе "Новороссия"

Российская Газета

Журналист Владимир Соловьев и его команда попали в эпицентр атаки украинского беспилотника на трассе Р-280 "Новороссия" во время работы над документальным проектом, сообщают "Вести".

Телеведущий Соловьев оказался в эпицентре атаки дрона ВСУ
© РИА Новости

Главными героями репортажа стали бойцы, противодействующие вражеским БПЛА на одном из участков трассы.

Во время записи интервью появился дрон противника, который барражировал над дорогой в поисках цели. Было решено поразить его при помощи FPV-перехватчика. Отмечается, что украинский БПЛА самолетного типа был уничтожен за несколько мгновений до удара по гражданскому грузовику.

На опубликованных кадрах видно, как вражеский дрон готовится к удару, но в последний момент его сбивают.

ВСУ в последнее время пытаются осложнить движение транспорта по трассе Р-280 "Новороссия", атакуя автомобили и сбрасывая мины с помощью беспилотников. Противнику противостоят подразделения ПВО РФ.