Телеведущий Соловьев оказался в эпицентре атаки дрона ВСУ

Журналист Владимир Соловьев и его команда попали в эпицентр атаки украинского беспилотника на трассе Р-280 "Новороссия" во время работы над документальным проектом, сообщают "Вести".

Главными героями репортажа стали бойцы, противодействующие вражеским БПЛА на одном из участков трассы.

Во время записи интервью появился дрон противника, который барражировал над дорогой в поисках цели. Было решено поразить его при помощи FPV-перехватчика. Отмечается, что украинский БПЛА самолетного типа был уничтожен за несколько мгновений до удара по гражданскому грузовику.

На опубликованных кадрах видно, как вражеский дрон готовится к удару, но в последний момент его сбивают.

ВСУ в последнее время пытаются осложнить движение транспорта по трассе Р-280 "Новороссия", атакуя автомобили и сбрасывая мины с помощью беспилотников. Противнику противостоят подразделения ПВО РФ.