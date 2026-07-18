В Госдуме пообещали десятикратный ответ за удары по Wildberries

Киевский режим получит ответ в десятикратном размере за атаку на Тамбовскую область. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник, передает NEWS.ru.

Колесник отметил, что пострадало мирное население и мирные объекты. Ответ будет серьезным и жестким.

«За атаки на мирные объекты мы отвечаем всегда в десятикратном размере, скажем так. Свое они получат и пожалеют, что нанесли этот удар. Каждый раз это будет расти в геометрической прогрессии, потому что мы своих людей всегда защитим в любом случае», — заявил депутат.

По его словам, удар по логистическому центру Wildberries был не случайным, а продуманным. Его нанесли в рамках так называемой «40-дневной операции» Зеленского и террористической организации СБУ.

Колесник добавил, что данные гражданские объекты России не имеют никакого отношения к военной структуре. Атака стала продолжением одной террористической цепи.

Ранее глава Тамбовской области рассказал, что вражеские дроны были снаряжены поражающими элементами для большего числа жертв.