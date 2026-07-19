ВС России поразили базу с иностранными наемниками под Одессой

ВС России нанесли массированный удар по Одесской области. Атаке подверглись порт Южный, тренировочная база Вооруженных сил Украины (ВУ) и склад военной техники, утверждает координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в Telegram-канале.

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«Под ударом оказался порт Южный, через который проходят топливо, техника, контейнерные грузы и имущество военного назначения», — написал Лебедев.

Кроме того, ВС РФ поразили тренировочную базу в районе Каролино-Бугаза, где находились иностранные наемники и добровольческие подразделения Украины. В Черноморске атакован склад военной техники. Отмечается, что до этого в том же районе российские БПЛА наносили удары по грузовым судам в момент разгрузки боеприпасов.

18 июля Минобороны России сообщило об ударе по обслуживающим ВСУ портам в Одесской области.