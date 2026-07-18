«Откройте глаза!»: Лантратова требует реакции ООН на террор ВСУ

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова обратилась к международным организациям в связи с недавней волной массированных террористических атак украинских формирований на российские регионы.

© Московский Комсомолец

Омбудсмен заявила, что все факты агрессии против гражданского населения тщательно документируются для передачи в соответствующие инстанции.

«Мы собираем абсолютно все подобные факты, документируем их и направляем в международные инстанции. Будем делать это вновь и вновь, чтобы мировое сообщество наконец открыло глаза на действия украинского режима», — написала Яна Лантратова в своем Telegram-канале.

Она подчеркнула, что в настоящий момент находится на оперативной связи с региональными уполномоченными в Белгородской, Московской и Тамбовской областях для координации помощи пострадавшим и семьям погибших.

"Направили очередные обращения Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку и специальному представителю Генерального секретаря ООН Ванессе Фрезье", - сообщила омбудсмен.

По данным правозащитника, география ударов ВСУ охватывает сразу несколько регионов, где целью становятся исключительно объекты гражданской инфраструктуры. Так, в Белгородской области 16 июля регион подвергся 96 атакам с применением артиллерии и беспилотников, что привело к гибели мирной жительницы и ранениям еще пяти человек. В Московской области в ночь на 18 июля в результате падения БПЛА в Электростали и Ногинске пострадали 26 граждан, а из-за пожара на нефтебазе потребовалась экстренная эвакуация жилого дома и местного роддома, включая 22 роженицы и 7 новорожденных.

Напомним, что наиболее трагические последствия зафиксированы в Тамбовской области, где ночной удар по логистическому центру в Котовске унес жизни семи сотрудников предприятия.