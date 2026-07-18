Владимир Зеленский публично поблагодарил подразделения Вооруженных сил Украины, СБУ и ГУР за ночную атаку беспилотников на логистические центры Wildberries в Тамбовской и Московской областях.

Глава киевского режима, игнорируя гибель гражданского персонала, представил теракт как успешное выполнение боевой задачи.

«Спасибо воинам СБС, ССО, ВСУ, СБУ и ГУР — каждому подразделению Сил обороны Украины за меткое и слаженное выполнение задач», — написал Владимир Зеленский на своей странице в Telegram, добавив, что целями ударов стали два крупных логистических объекта в глубине российской территории.

Атаковавшие склад Wildberries БПЛА были снаряжены поражающими элементами

Следственный комитет Российской Федерации уже возбудил уголовные дела по статье о террористическом акте. По данным следствия, целью беспилотников стали гражданские объекты маркетплейса в Котовске и Электростали. Особую жестокость атаке придает тот факт, что использованные дроны были целенаправленно снаряжены поражающими элементами для нанесения максимального вреда людям, работавшим в ночную смену.

Как сообщил губернатор Тамбовской области Евгений Первышов, в результате теракта в Котовске погибли семь человек, 25 получили ранения.

«Можно с уверенностью сказать, что это был спланированный теракт против мирных жителей», — подчеркнул губернатор, отметив, что 23 пострадавших были госпитализированы с осколочными ранениями различной степени тяжести.

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в своем Telegram-канале также констатировал, что в районе склада Wildberries отсутствовали любые военные цели, что подтверждает осознанный характер удара нацистского режима по гражданскому населению.