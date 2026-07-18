Атаковавшие склад Wildberries БПЛА были снаряжены поражающими элементами

Украинские боевики при атаке на логистический центр Wildberries в Котовске Тамбовской области хотели добиться как можно большего числа погибших.

Об этом в своём канале в «Макс» заявил глава региона Евгений Первышов. Согласно его данным, дроны ВСУ были снаряжены поражающими элементами для большего числа жертв.

«Это был спланированный теракт против мирных жителей, – подчеркнул губернатор. – Система ПВО сработала и сбила на подлете 28 БПЛА. Если бы они достигли цели, количество пострадавших могло быть гораздо больше».

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Как сообщала «Свободная Пресса», ранее Первышов назвал спланированным терактом удар ВСУ по логистическому центру Wildberries в Котовске.

Согласно последним данным, в результате этого теракта 7 человек, работавших на объекте в ночную смену, погибли на месте. Ещё 25 – пострадали, госпитализация потребовалась 23. Один из них находится в крайне тяжёлом состоянии, шесть – в тяжелом и 16 – средней тяжести.

Прокуратура открыла горячую линию для оказания правовой помощи после атаки: 8 910 755 52 65. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.