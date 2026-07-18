Минобороны показало на видео удары "умными" "Геранями" по судам под Одессой

Министерство обороны России опубликовало видео, на которых запечатлен удар дронами по судам в украинских портах, перевозившим грузы для ВСУ.

По данным военного ведомства, цели были поражены дронами "Герань-4 сикер" и "Гербера-сикер" в режиме самонаведения.

Отмечается, что под удар попали контейнеровоз с военным грузом в порту Черноморск Одесской области и судно в Черном море, использовавшееся для доставки грузов военного назначения в интересах ВСУ.

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Также в порту Одессы поражена инфраструктура для разгрузки горюче-смазочных материалов и резервуары с топливом для обеспечения ВС Украины.

Кроме того, в районе Рыбаковки в 14 километрах западнее Очакова поражены пусковая установка и транспортно-заряжающая машина берегового ракетного комплекса "Нептун-2".