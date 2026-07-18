Кровавый расчет: Коц объяснил террористической удар по WB

Атака на склад Wildberries в Котовске — это не случайный военный инцидент, а целенаправленная стратегия Киева. Военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале подробно объяснил, почему склад с товарами стал целью. По его словам, ударом по гражданскому объекту Киев хочет посеять панику и раскачать ситуацию внутри России.

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Разбирая логику удара, Коц выделил четыре ключевых пункта.

"Разбить хаб — значит поднять сроки доставки, обрушить оборот малого и среднего бизнеса, спровоцировать волну возвратов и претензий. И ровно на это расчет: чтобы обычный человек — тот, кто ждет посылку, и тот, кто на этой посылке кормит семью, — начал искать виноватых внутри страны", - написал военкор. "Ударить сюда — сказать русскому обывателю в Тамбове и Электростали: тыла у тебя нет", - также отметил Коц, добавив, что именно поэтому боевые заряды были снабжены поражающими элементами. "Задача — не разрушить бетон, а насытить палаты ожоговых и травматологических отделений", - объяснил он.

RWB: дроны ударили по логистическим центрам компании в Котовске и Электростали

"Третье. Картинка. Апокалиптические кадры черного столба над Подмосковьем видно за десятки километров. Для украинского телемарафона — «перемога», для западного зрителя — «Украина всё ещё жалит", - указал журналист третий фактор. "Четвертое. Прикрытие фейком про «военные грузы». По этой логике «военным объектом» становится любой мешок в любом уголке страны — от почтового отделения до аптеки. Удобно. И не надо потом объяснять, почему поражающими элементами добивали кладовщиц!, - резюмировал Коц.

Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов на своей странице в Telegram подтвердил, что беспилотники, атаковавшие логистический центр, были преднамеренно снаряжены поражающими элементами для нанесения максимальных повреждений людям. В результате нападения погибли семь человек, 25 получили ранения, 23 из которых были госпитализированы. СК РФ возбудил дела о терактах в связи с атаками украинских вооруженных формирований на логистические центры в Котовске и Электростали.